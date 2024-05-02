Израиль дал радикальному палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня, в противном случае он начнет военную операцию в городе Рафах в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее издание сообщало, что лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар не согласится на сделку о прекращении огня с Израилем, если она не будет содержать "надежного плана завершения войны".

Как отмечает WSJ, последнее предложение предусматривает первоначальный период спокойствия продолжительностью до 40 дней, в течение которого ХАМАС освободит до 33 заложников с возможными последующими переговорами о долгосрочном прекращении огня. Следующие этапы будут включать как минимум шестинедельное прекращение огня, в ходе которого ХАМАС и Израиль договорятся об освобождении заложников и продлении паузы в боевых действиях, которая может продлиться до года.

Ранее источник "Аль-Кахира аль-Ихбария" указал, что соглашение между ХАМАС и Израилем, вероятнее всего, будет достигнуто в течение ближайших нескольких дней, даже несмотря на отдельные оговорки.