Немецкие компоненты для российских беспилотников в обход эмбарго

Двое бизнесменов из Германии, которые, как утверждается, незаконно поставляли в Россию электронные компоненты для беспилотников, предстанут перед Высшим региональным судом Штутгарта. Об этом сообщает n-tv.

Согласно обвинительному заключению, их заказчик в России изготавливал военные материалы и компоненты. Вероятно, речь идет о беспилотнике "Орлан-10", который используется российскими Вооруженными силами в Украине.

Согласно обвинению, поставленные электрические компоненты являются обычным компонентом этого типа беспилотников и подпадают под действие эмбарго Европейского Союза в отношении России.

Сообщается, что незаконно доставленные компоненты стоили около 875 тысяч евро.