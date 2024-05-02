Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:35

Как сообщил Кристоф Ваннер, корреспондент немецкой газеты Welt в Москве, российская армия вошла сегодня с трех направлений в стратегически важный город Часов Яр в Донецкой области Украины. По словам немецкого журналиста, в настоящее время подразделения ВСУ ведут в городе тяжелые оборонительные бои. Источники, близкие к Министерству обороны России, сообщили утром 3 мая, что войска, атакующие Часов Яр, активно используя реактивные системы залпового огня «Град» и артиллерию, наносят удары по укрепленным оборонительным позициям украинской армии, расположенным вдоль водоканала Северский Донец - Донбасс. Речь идет о последней укрепленной оборонительной позиции ВСУ в районе Часова Яра. После их захвата удержать город будет практически невозможно, и российская армия войдет в жилые кварталы Часова Яра, что создаст опасность окружения частей украинской армии.

Газета «Московский комсомолец» со ссылкой на военных также сообщает, что 3 мая, ближе к утру, российские войска вошли в Часов Яр с трех направлений, и украинская армия, несмотря на подтянутые дополнительные силы, остановить эту атаку не смогла. Напомним, что для украинской армии Часов Яр имеет стратегическое значение. Взятие этого укрепрайона откроет Вооруженным силам РФ путь к большим городам Донецкой области - Константиновке, Славянску и Краматорску. Вадим Скибицкий, представитель Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины, заявил накануне в интервью британскому журналу The Economist, что потеря Часова Яра – это вопрос времени. По его словам, поступившая помощь Запада поможет лишь отсрочить неизбежное. «Сдача Часова Яра - вопрос времени, - признался Скибицкий. - Мы на грани. Ситуация сейчас сложна, как никогда».

А командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Павлюк заявил в интервью лондонской Times, что ситуация в городе Часов Яр критическая. По его словам, российская армия имеет полное превосходство в воздухе, а также десятикратное превосходство в артиллерии. «Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить прорыв русских (в Часовом Яре), и надеемся, что американское оружие поможет нам… Но у русских там превосходство в артиллерии десять к одному и полное превосходство в воздухе», - констатировал генерал Павлюк. Драматичность и без того тяжелой ситуации придает тот факт, что у отступающих из Часова Яра подразделений ВСУ нет резервных оборонительных позиций. Вот почему, по мнению военных аналитиков, вынужденный вывод украинских бригад из этого города, продиктованный нависшей угрозой окружения, может привести к хаосу. Агентство Associated Press сообщает, что отступающие украинские части несут серьезные потери, поскольку у них нет оборонительных позиций, на которых можно было бы надежно укрыться. Как сообщает корреспондент американского агентства, брошенные на подкрепление солдаты ВСУ ожидали увидеть в Часовом Яре укрепленные блиндажи, лабиринт траншей и огневых позиций, но обнаружили лишь ряд ям, в которых едва ли можно найти защиту от массированных артобстрелов русских.

Во время обстрелов у Часова Яра украинские военные, чтобы окопаться и наладить координацию между подразделениями, рыли окопы по направлению друг к другу, но из-за рыхлой почвы и постоянных ударов с воздуха они осыпались. Более ста солдат ВСУ погибли при отступлении только потому, что им было негде укрыться. После такой неудачи бригаду, защищавшую город, расформировали, а Генштаб ВСУ обвинил во всем командиров. Директор одной из украинских строительных фирм считает, что во всем виновато высшее военное руководство страны, не предоставившее инженерам, отвечавшим за сооружение укрепрайонов, все необходимое. Это касается не только Часова Яра, но и других участков фронта. Как пишет Бойко Николов, главный редактор военного издания Bulgarian Military, установление контроля над Часовом Яром не только даст российской армии огромное преимущество на севере Донбасса, но и, учитывая особенности рельефа местности, обеспечит ей надежный артиллерийский плацдарм. Что особенно важно именно сейчас, поскольку украинцы не имеют достаточного количества артиллерии и боеприпасов. Бойко Николов пишет, что, когда на линию фронта подоспеет американское вооружение, Часов Яр будет уже оккупирован.

«География играет ключевую роль в этой патовой ситуации, - считает болгарский аналитик. - Часов Яр предоставляет для России стратегическое преимущество, необходимое для установления контроля над Северском независимо от любой помощи Запада, которую может получить Украина. После падения Часова Яра захват Северска неизбежен. А взятие Северска и Часова Яра позволит русским продолжить наступление на Славянск и Краматорск. А это уже - граница Донецкой области. Сейчас ВСУ используют Константиновку, как тыловую базу снабжения группировки. Однако все маршруты из этого города будут находиться под контролем стороны, которая владеет этим городом. Проще говоря, кто владеет Часовым Яром, будет владеть и всем северо-западом Донбасса». Еще одним направлением, на котором ситуация близка к критической, является поселок Очеретино, расположенный в направлении уже оккупированного города Авдеевка, через который проходят стратегически важные коммуникации. Как сообщалось, российская армия прорвала линию обороны украинских войск, продвинулась на 10 километров и захватила большую часть Очеретино. Захват этого населенного пункта создает широкие оперативные возможности для дальнейшего продвижения российской армии на запад Украины.