Зеленский заявил о «новом этапе войны»

Украинские военные должны быть готовы к новому этапу боевых действий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с пограничниками в городе Хмельницком.

"Сейчас мы перед новым этапом войны", - заявил он. При этом Зеленский утверждал, что Россия "готовится к попытке расширить наступательные действия".

Ранее The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщал, что Вооруженные силы РФ продолжат успешные наступательные действия в Украине перед Днем Победы, однако продвижение не будет значительным.