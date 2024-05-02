По данным источника телеканала, делегация ХАМАС приедет в Каир 4 мая "для обсуждения соглашения о перемирии [с израильской стороной] в Газе". Об уровне делегации ХАМАС, прибывающей на переговоры в египетскую столицу, информации не приводится.

Делегация палестинского движения ХАМАС завтра, 4 мая, прибудет в Каир для проведения консультаций по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

*** 20:59



Глава ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Каир для участия в переговорах об освобождении израильских заложников, сообщает Times of Israel со ссылкой на источник в службах безопасности Египта и три источника в каирском аэропорту.

Ранее израильские СМИ со ссылкой на арабские источники сообщили, что переговорная группа Израиля побывала в Каире, где ей был передан черновик соглашения с поправками, внесенными ХАМАС. Египетский источник предположил тогда же, что окончательный ответ от ХАМАС, возможно, будет получен в конце текущей недели.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал радикальному палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня, в противном случае он начнет военную операцию в городе Рафах в секторе Газа.