Одному из бандитов Эльдара Махмудова не смягчили наказание
Один из лидеров Объединенной преступной группировки МНБхСС Эльдара Махмудова, экс-глава (анти)террористического центра ныне упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Эльчин Гулиев, приговоренный к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы, обратился в суд с ходатайством о переводе в пенитенциарное учреждение участкового типа.
Как сообщает haqqin.az, Хазарский районный суд Баку, руководствуясь законными основаниями, учитывая тяжесть совершенных преступлений, справедливо отклонил жалобу Гулиева, который содержится в пенитенциарном учреждении строгого режима.
Эльчин Гулиев был арестован в 2015 году. Сабаильский районный суд избрал в отношении одного из руководителей МНБхСС меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца. Впоследствии срок лишения свободы продлевался несколько раз, а в 2017 году по решению суда Э.Гулиев был приговорен к 10 годам и 6 месяцам тюрьмы.