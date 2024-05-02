Сегодня в Тбилиси проходят целых две акции протеста против закона об «иноагентах». Кадры распространили местные СМИ.

Шествие у отеля Paragraph в центре столицы начало молодежное движение «Стыдно» (Сирцхвилиа). Здесь же проходит прием президента Азиатского банка развития.

У здания парламента собрались члены молодежной организации «Дапиони». К ним присоединились мотоциклисты. Участники акции собираются пройти маршем к офису «Грузинской мечты», а затем к храму Кашвети. Движение на проспекте Руставели перекрыто.

Также сообщается о задержаниях в ходе протестов: участника акции у отеля Paragraph задержали за оскорбление полицейского.