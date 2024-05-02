Напомним, одно из обвинений против Б.Гаджиева заключалось в неуважении к суду. В материалах по делу указывается, что Б.Гаджиев 15 октября 2021 года оскорбил в суде Ульвию Аловлу, подавшую на него в суд в порядке особого обвинения, а затем оказал сопротивление исполнительному чиновнику Орхану Абдуллаеву, пытавшемуся вывести его из зала суда.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по делу общественного активиста Бахтияра Гаджиева. Как сообщает haqqin.az, на процессе в качестве потерпевшего выступил исполнительный чиновник Ясамальского районного суда Орхан Абдуллаев.

Потерпевший рассказал, что у него юридическое образование, и его обязанности заключаются в том, чтобы предотвращать любые незаконные действия в зале и коридоре суда. Говоря об инциденте между Бахтияром Гаджиевым и Ульвией Аловлу, потерпевший рассказал, что в день инцидента услышал разговор на повышенных тонах в одном из залов. Зайдя в зал, он увидел, как между Гаджиевым и Аловлу произошел конфликт. Абдуллаев, по его словам, призвал обоих к порядку: «Бахтияр Гаджиев грязно ругался в адрес Ульвии Аловлу, та отвечала ему. В этот момент судья объявил перерыв и удалился на совещание. Бахтияр Гаджиев стопкой бумаг, которую держал в руках, ударил Аловлу по голове и по шее, дернул ее за руку. Аловлу схватила со стола стакан и швырнула на пол. Ей стало плохо. Я вмешался, вывел Бахтияра из зала, тот попытался зайти обратно, толкнул меня и ударил об стену».

Затем потерпевший ответил на вопросы сторон. Он сообщил, что после инцидента проводил плачущую Аловлу, а затем составил акт о произошедшем.

Гаджиев спросил у Абдуллаева, подтверждает ли он все, о чем указано в акте. Последний ответил утвердительно.

Отметим, что после инцидента в зале суда Абдуллаев был сначала допрошен в качестве свидетеля, и лишь затем его переквалифицировали в потерпевшего.

Затем потерпевшая У.Аловлу начала говорить с места, за что получила предупреждение от судьи.

Адвокаты Гаджиева попросили огласить показания потерпевшего следствию в суде, что и было сделано. Показания представлены ниже:

«Находясь в коридоре, я услышал, что из 8-го зала слышен мат. Вошел в зал и увидел, что Бахтияр Гаджиев неуважительно относится к суду, срывает заседание, ведет себя агрессивно, оскорбляет Ульвию Аловлу. Ульвия тоже не оставалась в долгу, но Бахтияра было не остановить. Воспользовавшись тем, что судья удалился на совещание, он начал оскорблять Ульвию Аловлу и членов ее семьи, назвав ее в частности «уличной девкой».

Затем он набросился на Ульвию и ударил ее стопкой бумаг по голове и груди. Когда я начал выводить Бахтияра из зала суда, пытаясь успокоить, он ударил ногой в дверь зала суда. Ульвия, разозлившись, швырнула стакан об пол. Бахтияр Гаджиев повернулся и назвал ее безнравственной, сказал, что ее адвокат защищает безнравственную женщину».

Судебный процесс продолжится 10 мая.

Бахтияр Гаджиев был арестован в декабре 2022 года по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду (статьи 221 и 289) УК Азербайджана. В июле 2023 года ему предъявили обвинения по статьям 192 (незаконное предпринимательство), 193-1 (легализация доходов, полученных преступным путем), 206 (контрабанда), 320.1 (подделка официальных документов) и 320.2 (использование заведомо поддельных документов), а также 213.1 (уклонение от уплаты налогов) УК Азербайджана. Потерпевшими по уголовному делу признаны Ульвия Мурадова (Аловлу) и Орхан Абдуллаев.