В шведском городе Мальмё обернувшийся в флаг Израиля иракский беженец Салван Наджем и ультраправая христианка Джейд Сандберг сожгли Коран. Они давние противники ислама и выступают за запрет этой религии в Швеции, пишут СМИ.

Подобные акции в Швеции вполне легальны: достаточно лишь уведомить полицию, что и сделали Наджем и Сандберг.

СМИ отмечают, что в этот момент на другой стороне улицы проходила очередная пропалестинская акция протеста, которая после начала войны между Израилем и ХАМАС носит практически регулярный характер.