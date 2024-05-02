Эстония за блокаду Балтийского моря

Глава Сил обороны Эстонии Марин Херем назвал одним из ключевых вопросов обсуждение возможной блокады Балтийского моря совместно с Польшей, Швецией и Финляндией. По его словам, это необходимо для усиления защиты, в то время как Россия наращивает военный потенциал и объемы военного производства.

«В результате ВС России вряд ли смогут развернуть там корабельную и противовоздушную оборону, а мы сможем получить воздушную и морскую поддержку союзников»,— приводят слова Марина Херема СМИ.

Он добавил, что последние два года Эстония готовится к возможным угрозам, вооружаясь морскими минами и противокорабельными ракетами.