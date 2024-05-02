Зурабишвили Мишелю: Никто не сможет помешать европейскому пути Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем относительно развития событий в стране. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на администрацию президента.

В беседе с Мишелем Зурабишвили подчеркнула, что «никто не сможет помешать европейскому пути Грузии, что не менее важно для Европы».

«В ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета президент Грузии обсудила события в стране, европейскую интеграцию Грузии и мешающие этому факторы, такие как законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который был вновь возвращен парламентским большинством, двухнедельный непрерывный общественный протест по поводу этого законопроекта, важность поддержки партнеров и друзей Грузии на пути евроинтеграции страны», — говорится в информации администрации президента.