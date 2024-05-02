Армянская молодежь с «флагами» сепаратистов в центре Еревана видео
В центре Еревана армянская молодежь проводит акцию протеста против делимитации границы Армении с Азербайджаном. Кадры шествия распространились в социальных сетях.
На кадрах силы специального назначения полиции – «красные береты» задерживают участников акции, разгуливающих с флагами Армении и ликвидированного сепаратистского режима.
May 3, 2024
Акции протеста в Армении наблюдаются после того, как Азербайджан и Армения достигли соглашения о возвращении 4 сел на 8-й по счету встрече, состоявшейся между вице-премьерами Азербайджана и Армении Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном. Согласно договоренности, процесс возвращения населенных пунктов должен начаться немедленно и завершиться в середине мая размещением пограничников с обеих сторон на разграниченной линии границы.