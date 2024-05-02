К началу операции в Рафахе все готово

Израильские военные уведомили администрацию президента США Джо Байдена о планах по выводу мирного населения из города Рафах на юге сектора Газа перед началом наземной операции. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как следует из публикации, представители Армии обороны Израиля на этой неделе сообщили американской администрации и гуманитарным организациям о том, что они "выработали план по выводу людей из Рафаха". Как уточняет издание, израильские военные рассчитывают вывести население Рафаха в зону эвакуации в Аль-Маваси на побережье сектора Газа.

Газета The Wall Street Journal в пятницу сообщила со ссылкой на источники, что Израиль дал радикальному палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня, в противном случае он начнет военную операцию в Рафахе. В свою очередь агентство Reuters сообщило, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс прибыл в Каир для участия в переговорном процессе по достижению перемирия в секторе Газа.