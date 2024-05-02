Циничное заявление Борреля по Украине

Украина без западных поставок оружия капитулирует за две недели, признал глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая с речью в Великобритании, которую транслировала пресс-служба Еврокомиссии. Его слова приводят СМИ.

"Я знаю, как остановить войну. Надо перестать поставлять оружие. Украина после прекращения поставок оружия должна будет капитулировать в течение двух недель. Но я не хочу такого прекращения войны", - сказал Боррель.

Глава дипслужбы ЕС заявил, что рассчитывает на сотрудничество ЕС и Великобритании в дальнейшей поддержке Киева.

Он также посетовал на почти полугодовую задержку с выделением военной помощи США Киеву, подчеркнув, что это может стать "разницей между победой и поражением" Украины.