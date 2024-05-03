Гражданам Великобритании рекомендуется избегать любых поездок в Украину, а также в пределах 50 км от границы с Республикой Беларусь. Соответствующее сообщение появилось на сайте британского правительства, пишут СМИ.

"FCDO (МИД Британии – ред.) рекомендует воздерживаться от любых поездок в Украину", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в случае необходимости граждане могут посетить Львовскую, Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области.