ХАМАС на этот раз поставит точку

Делегация палестинского движения ХАМАС отправляется в египетскую столицу с намерением завершить переговоры с израильской стороной о прекращении боевых действий в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении ХАМАС, опубликованном в Telegram-канале движения.

"ХАМАС изучил полученное предложение о прекращении огня, отреагировал на него позитивно и направляется в Каир, чтобы достичь соглашения", - указывается в заявлении.

Глава ЦРУ Уильям Бернс накануне прибыл в Каир для участия в переговорах об освобождении израильских заложников, сообщает Times of Israel со ссылкой на источник в службах безопасности Египта и три источника в каирском аэропорту.

Ранее израильские СМИ со ссылкой на арабские источники сообщили, что переговорная группа Израиля побывала в Каире, где ей был передан черновик соглашения с поправками, внесенными ХАМАС. Египетский источник предположил тогда же, что окончательный ответ от ХАМАС, возможно, будет получен в конце текущей недели.