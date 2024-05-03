Москва закрывает границы для Центральной Азии. Надолго ли? наш комментарий
Вслед за Таджикистаном и Кыргызстан рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию. Как стало известно, аналогичные проблемы возникают и у граждан Узбекистана, хотя официальные власти пока не прокомментировали эту ситуацию.
Российские структуры практически не способны не только контролировать, но даже получать сколь-либо достоверную информацию изнутри этнических групп. Спецслужбы РФ в этом отношении полностью провалились – поэтому выбрано самое примитивное решение: поставить вопрос с трудовыми мигрантами и выходцами из Центральной Азии «на паузу», ограничив их въезд в страну.
Хотя официально теракт в торгово-развлекательном центре «Крокус» дело рук западных поджигателей и украинских спецслужб, в реальности никаких сомнений, кто на самом деле стоит за этим терактом, нет. «ИГ-Хорасан» — вот главный виновник. Ну а то, что он вполне мог действовать по заданию иностранных спецслужб – дело даже не второе, а десятое. Для таких структур войти в союз с одними неверными против других – это норма. И никаких моральных или идеологических ограничений для них в этом вопросе нет.
Поэтому на российской границе выходцев из Центральной Азии, не особо разбираясь в целях их прибытия, трудовые мигранты, студенты или вовсе приехавшие навестить родственников, попросту разворачивают. Добавляя к этому потоку и тех, кого в срочном порядке решили депортировать. Проще говоря, тех, у кого-либо не хватило денег от этой меры откупиться, либо чьи противоправные действия вызвали существенный общественный резонанс.
Но здесь российские власти «внезапно» - а в России все происходит внезапно: то снег зимой выпадет, то реки весной разольются, то по лету тайга начинает гореть – обнаружили, что ситуация с мигрантами вызывает серьезное беспокойство у властей центральноазиатских республик. Причем по категории «серьезная озабоченность», вплоть до вызова в этих странах российских послов «на ковер», где они выслушивают самые резкие заявления. Как это было 29 апреля с послом России в Таджикистане.
Что вполне объяснимо. Тот же Душанбе привык решать свои социальные проблемы с ростом недовольных им, просто сбрасывая массово весь опасный контингент в Россию, а там уж пусть с ним Москва разбирается. После «Крокуса» российские спецслужбы обратились к таджикским с требованием как-то начать фильтровать отправляемый в Россию контингент, но те либо развели руками, дескать, не имеем возможности, ведь таджикские спецслужбы тоже не очень хорошо работают с бесструктурным маргинальным подпольем на своей территории, то ли просто отделались формальной отпиской.
Однако их российские коллеги остаются неумолимы: либо вы фильтруете отправляемых к нам у себя, либо мы будем их тормозить, не пускать и депортировать, а там разбирайтесь с тем, что в итоге получится сами. Что для Душанбе – нож острый, поскольку там прекрасно понимают, что означает закрытие канала слива нежелательных элементов из страны. «Бассейн» быстро переполнится, и тогда «потечет» из всех щелей со стремительной утратой контроля над ситуацией.
К счастью для Душанбе, а также для Бишкека и Ташкента, ситуация «граница на замке» не сможет продлиться долго. Пройдет совсем немного времени, и «диаспоры» начнут задавать своей «крыше» среди российских силовиков и бизнес-структур вопросы: «а что, собственно, происходит?» и «кто будет оплачивать этот форс-мажор?» А те, в свою очередь, обратятся гораздо выше, вплоть до администрации известно какого президента. И вопрос будет закрыт, разве что расценки за услуги «крыши» да за услуги «диаспор» для своих соотечественников вырастут.
Мигранты и все вокруг них – это в России рынок. Рынок крайне прибыльный и для российских властей, и для диаспор. С учетом этого ожидать, что этот рынок будет закрыт – верх наивности. А значит, все будет как всегда: кого-то показательно депортируют, кому-то поломают жизнь и бизнес, и на этом все закончится.