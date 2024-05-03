Юлия Медведева, специально для haqqin.az 00:18

Вслед за Таджикистаном и Кыргызстан рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию. Как стало известно, аналогичные проблемы возникают и у граждан Узбекистана, хотя официальные власти пока не прокомментировали эту ситуацию. Российские структуры практически не способны не только контролировать, но даже получать сколь-либо достоверную информацию изнутри этнических групп. Спецслужбы РФ в этом отношении полностью провалились – поэтому выбрано самое примитивное решение: поставить вопрос с трудовыми мигрантами и выходцами из Центральной Азии «на паузу», ограничив их въезд в страну.

Хотя официально теракт в торгово-развлекательном центре «Крокус» дело рук западных поджигателей и украинских спецслужб, в реальности никаких сомнений, кто на самом деле стоит за этим терактом, нет. «ИГ-Хорасан» — вот главный виновник. Ну а то, что он вполне мог действовать по заданию иностранных спецслужб – дело даже не второе, а десятое. Для таких структур войти в союз с одними неверными против других – это норма. И никаких моральных или идеологических ограничений для них в этом вопросе нет. Поэтому на российской границе выходцев из Центральной Азии, не особо разбираясь в целях их прибытия, трудовые мигранты, студенты или вовсе приехавшие навестить родственников, попросту разворачивают. Добавляя к этому потоку и тех, кого в срочном порядке решили депортировать. Проще говоря, тех, у кого-либо не хватило денег от этой меры откупиться, либо чьи противоправные действия вызвали существенный общественный резонанс. Но здесь российские власти «внезапно» - а в России все происходит внезапно: то снег зимой выпадет, то реки весной разольются, то по лету тайга начинает гореть – обнаружили, что ситуация с мигрантами вызывает серьезное беспокойство у властей центральноазиатских республик. Причем по категории «серьезная озабоченность», вплоть до вызова в этих странах российских послов «на ковер», где они выслушивают самые резкие заявления. Как это было 29 апреля с послом России в Таджикистане.

Что вполне объяснимо. Тот же Душанбе привык решать свои социальные проблемы с ростом недовольных им, просто сбрасывая массово весь опасный контингент в Россию, а там уж пусть с ним Москва разбирается. После «Крокуса» российские спецслужбы обратились к таджикским с требованием как-то начать фильтровать отправляемый в Россию контингент, но те либо развели руками, дескать, не имеем возможности, ведь таджикские спецслужбы тоже не очень хорошо работают с бесструктурным маргинальным подпольем на своей территории, то ли просто отделались формальной отпиской. Однако их российские коллеги остаются неумолимы: либо вы фильтруете отправляемых к нам у себя, либо мы будем их тормозить, не пускать и депортировать, а там разбирайтесь с тем, что в итоге получится сами. Что для Душанбе – нож острый, поскольку там прекрасно понимают, что означает закрытие канала слива нежелательных элементов из страны. «Бассейн» быстро переполнится, и тогда «потечет» из всех щелей со стремительной утратой контроля над ситуацией.