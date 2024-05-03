Три главных вопроса на Глобальном саммите мира

На Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня, Украина планирует сконцентрироваться на трех вопросах. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Эти вопросы: энергетическая и ядерная безопасность, далее вопросы свободного судоходства и обмена. Это гуманитарный трек с двумя вопросами: обмен всех на всех и возвращение детей, которые были депортированы в Россию», – рассказал он.

По словам украинского лидера, «если такие треки будут поддержаны участниками саммита, то планируется определить ответственных за положительные результаты по этим направлениям государства».

«Если все страны поддержат эти первые три вопроса, то дальше будут подробные наработки и их решение в посредничестве со странами с российской стороной», – добавил президент.

Правительство Швейцарии во время визита Владимира Зеленского в январе согласилось организовать мирную конференцию. В заявлении, обнародованном 10 апреля, говорится, что «пока существует достаточная международная поддержка для проведения конференции высокого уровня для начала мирного процесса».

В России, которую не пригласили на саммит, заявляли, что переговоры о мире в Украине, запланированные в июне в Швейцарии, не будут иметь смысла без участия России. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые действия в отношении Украины, которые «игнорируют позицию России», «оторваны от реальности».