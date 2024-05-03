Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 00:43

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра энергетики Королевства Саудовская Аравия принца Абдель Азиза бен Сальмана аль-Сауда. Накануне в столице Катара завершилось третье заседание Экономического форума "Лига Арабских государств - Центральная Азия - Азербайджан". По существу, мы с вами наблюдаем региональный вариант стратегии взаимодействия "Глобального Юга" с постсоветским пространством.

Государства Персидского залива становятся значимыми игроками в Каспийском регионе и Центральной Азии, постепенно усиливая орбиту притяжения и формируя арабско-каспийскую субрегиональную связанность. Посмотрим, из каких элементов формируется общая ткань этого взаимодействия. Что дает Азербайджану и государствам Каспия партнерство со странами Залива? В 2023-2024 годах мы стали свидетелями нового макроэкономического явления, в рамках которого в активную фазу переходят ряд инфраструктурных проектов арабских государств Персидского залива на восточном и западном берегах Каспия. При этом здесь выстраивается комплекс взаимосвязанных интересов Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии по таким направлениям, как в первую очередь электроэнергетическая инфраструктура и транспорт. Параллельно наблюдается заинтересованность стран Залива в развитии поставок продовольствия и импорте переработанной продукции из Каспийского региона, а также интерес к горнорудному сырью и удобрениям. Как это выглядит на примерах двусторонних отношений? Наиболее знаковыми событиями 2024 года в продвижении каспийско-арабских связей стал январский визит главы ОАЭ шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна в Баку, а также февральский визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Катар. Два эти события практически вобрали всю текущую повестку интересов арабских монархий на Каспии, а также интересов Баку и Астаны в странах Персидского залива.

На треке возобновляемой энергетики В марте 2024 года Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с реализацией пилотного проекта строительства ветряной электростанции (ВЭС) "Хызы-Абшерон" мощностью 240 мегаватт (МВт). Проектированием и строительством нового объекта возобновляемой энергетики Азербайджана занимается саудовская компания ACWA Power, а реализация проекта началась еще в январе 2022 года, когда в практическую стадию вошла стратегия по активному вовлечению возобновляемых ресурсов, сконцентрированных как на территории возвращенных после оккупации районов Азербайджана, так и на остальной территории страны, применимой к строительству объектов возобновляемой энергетики. Напомним, что проект "Хызы-Абшерон" спроектирован на установку 40 турбин мощностью 6 МВт каждая. Из них 17 ветровых турбин будут установлены в селе Пирекюшкюль Апшеронского района и 23 турбины - в селе Ситалчай Хызынского района. Электростанция ежегодно сможет вырабатывать около 1 млрд кВт/час электроэнергии, экономя до 220 миллионов кубометров газа. Реализация проекта будет осуществляться по принципу build-own-operate (строительство - владение - эксплуатация), а его стоимость составляет 348 миллионов долларов. Если саудовский проект стал пилотным для реализации подобной станции в Азербайджане, то компании из ОАЭ пошли во взаимодействии с Баку еще дальше. По итогам визита главы ОАЭ в Азербайджан был подписан внушительный пакет документов. В частности, соглашение о стратегическом сотрудничестве заключили компании SOCAR и Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством инвестиций ОАЭ был подписан обширный меморандум о взаимопонимании по инвестиционному сотрудничеству, который предусматривает изучение возможностей по проектам строительства на суше солнечных электростанций мощностью 2 гигаватта (ГВт), ветряных - мощностью 2 ГВт, строительство на море ветряных электростанций (ВЭС) мощностью 6 ГВт, а также по таким новым направлениям, как проекты "солнечных крыш", производство "зеленого водорода", "зеленого аммиака", синтетического метана и устойчивого авиационного топлива (Sustainable aviation fuel, SAF).

Следует отметить, что проектирование морской ВЭС подкрепляется теперь проектом закона "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря". Отныне искусственные сооружения могут быть развернуты вдоль всей линии побережья. Одна их часть станет основной электрогенерирующих объектов и обслуживающих модулей по типу старых "Нефтяных камней", а другая часть искусственных объектов может быть создана при содействии компаний из ОАЭ, имеющих богатый опыт строительства экзотических искусственных островов для туризма, развлечения и фешенебельной недвижимости. Тем самым сфера туризма в Азербайджане получит новый импульс. Но вернемся к электроэнергетике. В течение 2024 года в Азербайджане начнется строительство в общей сложности пяти солнечных электростанций (СЭС) суммарной мощностью 1,3 ГВт. Все эти проекты оформились как продолжение озвученных ранее инициатив Баку по проектам производства и передачи возобновляемой энергии на премиальные рынки Турции и ЕС посредством прокладки энергетического кабеля по дну Черного моря, а также как этап долгосрочной стратегии по снижению углеводородной зависимости, продвигаемой руководством Азербайджана к саммиту СОР29. В частности, недавно была подготовлена "Дорожная карта" для Национальной программы реновации частных (жилых и коммерческих) и общественных зданий в Азербайджане в рамках оценки потенциала их энергоэффективности, расходов на отопление и потерь тепла. Известно, что на здания в Азербайджане приходится примерно 55 процентов энергопотребления, что намного превышает средний мировой показатель, составляющий 35 процентов. Взаимодействие с компаниями региона Персидского залива даст Азербайджану дополнительный импульс к уже существующим инициативам и программам по повышению энергоэффективности зданий.

Ещё одно измерение сотрудничества Азербайджана и Саудовской Аравии связано с отраслью газохимии. SOCAR и ACWA Power подписали в конце апреля Соглашение о сотрудничестве по зеленым удобрениям. Этот документ предусматривает сотрудничество в рамках проекта "Низкоуглеродные зеленые удобрения" по их потенциальному производству (в основном карбамида) и последующей продаже. Данный проект может иметь долгосрочные перспективы в контексте системных барьеров, возникших после ограничения доступа к российскому газу европейских химических компаний, производящих аммиак и мочевину. В свою очередь, это ударило по европейским фермерам в финансовом отношении, в то время как фермеры в той же Африке до минимума снизили использование удобрений этого типа, что сократило урожайность и усугубило глобальный продовольственный кризис. Арабские инвесторы видят также перспективы в производстве на территории Азербайджана карбамида и, возможно, других удобрений с использованием регионального газа (включая российский).

Астана: перекличка с бакинской стратегией Столица Казахстана также намерена провести Региональный климатический саммит под эгидой ООН, но в 2026 году. На восточном берегу Каспия в этой стране особую активность проявляют компании из Катара. В частности, Nebras Power озвучила планы строительства в Казахстане гидроэлектростанции мощностью 350 мегаватт, другой катарский гигант, компания Power International Holding, планирует участвовать в модернизации казахстанской электрогенерации с рядом азиатских партнеров и будет заниматься проектом строительства нескольких парогазовых объектов мощностью 1,1 гигаватта. Весной этого года в ходе визита президента Токаева в Катар были озвучены планы по строительству газоперерабатывающих заводов в районе месторождений Кашагана и электростанции на основе технологии парогазовых установок в Кызылординской области, а также намерение Астаны принять участие в строительстве новой компрессорной станции и газопроводов Бейнеу-Бозой-Шымкент и Актобе-Костанай. В туркменском секторе Каспия уже давно работает дубайская компания Dragon Oil, недавно пополнившая портфель своих активов еще тремя морскими месторождениями нефти. Компания Petrofac (также из ОАЭ) получила от "Туркменгаза" контракт на обслуживание газового месторождения Галкыныш. Компании КазМунайГаз и Abu Dhabi Ports создают рабочую группу для изучения перспективы строительства верфи в районе одного из портов в Казахстане, а катарская компания Hassad Food подрабатывает проект по глубокой переработке в Казахстане зерна и гороха. Помимо этого, многими арабскими компаниями озвучивалась заинтересованность в развитии производства мяса, фруктов, овощей, зерна, муки и других продуктов в Азербайджане и Казахстане с дальнейшими прямыми поставками в регион Персидского залива...

Макроэкономические параметры арабских инвестиций За последние семь лет общий масштаб накопленных взаимных инвестиций между странами Евразийского региона (СНГ/ЕАЭС) и их партнерами на Ближнем Востоке и в Северной Африке (Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Египет, Алжир, Ливия, Марокко) составил 10,2 миллиарда долларов. Условно это пятый показатель после КНР, России, ЕС и Турции. Основные сферы экономического сотрудничества исламских государств со странами Евразийского региона — это финансирование инфраструктурных проектов, разработка углеводородных месторождений и банковский сектор, в особенности исламский банкинг. По оценке ЕАБР, сегодня в Евразийском регионе реализуется 23 проекта с инвестициями из арабских стран на общую сумму 4,9 миллиарда долларов. В том числе 13 проектов из ОАЭ на 4,1 миллиарда долларов, восемь проектов из Саудовской Аравии на 819 миллионов и два проекта из Египта на 65 миллионов долларов. Отраслевой интерес арабских стран в Центральной Азии сконцентрирован в основном вокруг энергетических проектов с суммой инвестиций 2,2 миллиарда долларов. Наиболее крупный из них – это модернизация Талимарджанской ТЭС в Узбекистане с суммой вложений 1 миллиард долларов. Инвесторами здесь выступают эмиратские компании Mubadala и TAQA. Проект предусматривает оснащение станции парогазовыми установками комбинированного цикла выработки электроэнергии. Среди стран ЕАЭС наибольший объем арабских вложений получает Казахстан с общей суммой накопленных прямых иностранных инвестиций в размере 1,4 миллиарда долларов. Крупнейший проект в Казахстане - строительство самого высокого здания в Центральной Азии - 311-метрового многофункционального комплекса "Абу-Даби Плаза" - должно быть завершено в 2025 году.