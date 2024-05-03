Крупный пакет помощи Украине за счет российских активов

США ведут переговоры с партнерами по G7 о выделении до $50 млрд на помощь Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно плану американских властей, большая часть средств будет направлена за счет прибыли от замороженных российских активов, основная доля которых — в странах ЕС. В Минфине США подтвердили факт переговоров по этому вопросу.

По словам источников Bloomberg, инициатива предполагает отправку средств коалицией стран, которую США намерены возглавить. Американская сторона хочет подписать соответствующее соглашение на саммите G7 в июне. При этом, отмечают собеседники агентства, переговоры могут занять несколько месяцев.

В марте Bloomberg сообщало, что США предложили союзникам объединить $280 млрд российских активов, которые были заморожены странами G7 и Евросоюзом, в компанию специального назначения, прибыль от которой пойдет на облигации. За счет этого механизма США планируют получить облигации на сумму не менее $50 млрд и использовать эти средства для помощи Украине. Германия и Франция, по данным Bloomberg, пока не поддержали идею.