Турецкие компании ищут окольные пути в Израиль

Компании из Турции ищут альтернативные пути для экспорта своих товаров в Израиль после прекращения Анкарой торговли с еврейском государством. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на комментарии владельцев компаний-экспортеров, которые заявили, что данное решение «застало их врасплох».

Министр торговли Турции Омер Болат в пятницу, 3 мая, заявил, что Турция не возобновит торговлю с Израилем, объем которой составляет около 7 миллиардов долларов в год, до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обеспечении беспрепятственной передачи гуманитарной помощи палестинцам в анклаве.

Присутствовавший на пресс-конференции Болата владелец компании, занимающейся экспортом товаров для дома, сказал, что в результате прекращения торговли товары задержались на таможне: это, в свою очередь, вынудило компании искать альтернативные маршруты.

«Мы целый день боролись с таможней и не понимали, в чем проблема. Система была закрыта еще до того, как было объявлено о решении», - сказал он.

Другой предприниматель – владелец компании-экспортера продуктов питания, подчеркнул, что прекращение торговли также означает блокирование поставок товаров, предназначенных для доставки в Палестину, которые должны проходить через израильскую таможню.

«Последствия данного решения коснутся и народ Палестины. Будем рассматривать возможность отправки заказов через Египет, Иорданию или Ливан. Я не знаю, как мы выберемся из этой ситуации», - посетовал бизнесмен.

Глава компании, занимающейся экспортом шоколада и кондитерских изделий, сказал, что его компания выпускает продукцию исключительно для израильского рынка: вся информация на упаковке товаров на иврите.

«Мы понесем значительные убытки. В Израиле есть компании, у которых есть дебиторская задолженность, а перед некоторыми компаниями в долгу мы. Что произойдет с этой дебиторской задолженностью?», - задается вопросом предприниматель.

Турция – первый из ключевых торговых партнеров Израиля, который прекратил экспорт и импорт с еврейским государством из-за войны в секторе Газа.