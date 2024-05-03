Джаид Джемаль в 24-м издании проекта «Халг Аманаты»

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24-е издание проекта «Халг Аманаты» посвящено азербайджанскому художнику Джаиду Джемалю. Художественный альбом, подготовленный на азербайджанском, английском и русском языках, раскрывает его наследие, описывает жизнь и творчество.

3 мая в Баку была проведена презентация нового издания с участием выдающихся художников, знатоков искусства и других представителей интеллигенции. Выступившие на вечере отметили богатое содержание книги и особую роль Азербайджанского национального наследия в мировом искусстве, обсудили значение проекта «Халг Аманаты» в сохранении национального культурного достояния. Джаид Джемаль родился 15 ноября 1928 года в поселке Гюлаблы Агдамского района в Карабахе. У семьи также был дом в Шуше. При получении паспорта, с согласия родителей, Джаид взял имя своего деда Джемаля в качестве фамилии. Есть также информация о том, что родословная Джаида по мужской линии доходит до ханов Сарыджалы, основателей Карабахского ханства, вплоть до Панах Али хана. Ключевую роль в формировании художественного стиля и творчества Джаида Джемаля сыграла география. В своем искусстве он отразил не только городскую культуру Азербайджана, но и сельскую среду. Культура, язык, история, легенды и мифы, природа, музыка, архитектура, народное прикладное искусство, ковры и ткачество Азербайджана были источником вдохновения для художника, отражены в сюжетах и цветовой гамме его произведений, его любви к ярким краскам и орнаментам.

Джаид Джемаль удостоен звания заслуженного художника Российской Федерации, был членом Союза художников Москвы, Союза художников Азербайджана, Монголии и Международного художественного фонда. Его произведения хранятся в Национальном музее искусства Азербайджана (Баку), в Музее изобразительного искусства Монголии им. Г. Занабазара, в Национальном историческом музее Монголии (Улан-Батор), в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), в Государственном музее Востока (Москва), а также хранятся в галереях и частных коллекциях. Выставки его работ организовывались в Баку, Москве, Дубне, Минске, Алматы, Кишиневе, Улан-Баторе и Гяндже еще при его жизни. Как видно из титулов, творчество художника тесно связано с богатой культурой трех стран – Азербайджана, России и Монголии. Его имя вписано в историю изобразительного искусства этих стран второй половины XX и начала XXI века. По сегодняшний день опубликованы его книги «Анатомия цвета» и «Цвет в костюме», посвященные изучению природы цвета. Интерес к рисованию Джемаль начал проявлять уже с ранних лет. Хотя желание стать художником для родителей было неожиданным, его мать Гюльджахан ханум верила в творческий талант сына, даже собирала его детские рисунки.

Получив в 1945 году диплом Художественного училища им. Азима Азимзаде, в 1946 году Джемаль поступает в Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова, продолжив обучение в отделении декоративно-прикладного искусства по специальности «Художник-декоратор». По окончании института Джемаль был принят на работу в Большой Театр в качестве художника-стажера, где в течение следующих двух лет (1952-1954) приобрел профессиональный опыт. По окончании стажировки он устроился художником-декоратором в Театр имени Маяковского. В 1952 году Джаид Джемаль создал эскизы декораций к опере «Кёроглу», которая должна была быть поставлена в Азербайджанском театре оперы и балета имени Узеира Гаджибейли. В период с 1958 по 1961 год работал в Театре народной оперы города Электросталь Московской области над постановками «Евгения Онегина» и «Иоланты». В 1956-м Джемаль был назначен главным художником павильона Азербайджана на ВДНХ (Выставке достижений народного хозяйства) в Москве. Джемаль проявил себя и как художник-иллюстратор в области книжной графики. Готовил иллюстрации для книг, изданных в Баку («Азернешр») и нескольких московских издательствах («Радуга», «Прогресс» и др.). Художественное оформление книг народного эпоса «Кёроглу» (1956), «Анекдоты Моллы Насреддина» (1959), «Дочь огня» С. Икрами (1965), «Все те же слова» Х. Гойтисоло (1967), «Тревожные годы» Намдага (1969) принадлежит именно ему. Молодой художник пробовал себя и в качестве плакатиста и несколько лет работал художником-мультипликатором в «Союзмультфильме».

Наиболее значительная и яркая часть его творчества связана с Монголией, которой он посвятил около 850 работ. Интерес к культурному наследию монгольского народа привел Джаида Джемаля к изучению исторических источников, таких как «Сокровенные сказания монголов». Он путешествовал по горам и степям Монголии, посещал села, отдаленные пастбища. В серии работ «Монгольская сюита» художник говорит об особенностях Монголии XX века, в том числе как о старом, традиционном, кочевом образе жизни, так и новых, многоэтажных городах, о переходе скотоводов-аратов от лошадей и верблюдов к современным технологиям, быстрым машинам. Знакомство Джемаля с Монголией началось в 1962 году – это была отправная точка для будущих исследований в его биографии. Позже была создана еще одна серия работ – «Монголия. Гоби» (1970). Произведения, посвященные Монголии, вызывали большой интерес в Москве, публиковались в газетах «Комсомольская правда» и «Известия», журналах «Огонек», «Москва», «Иностранная литература» и других печатных изданиях. Джаид Джемаль скончался 17 июня 2011 года в Москве.