Как Трамп собирается прекращать войну в Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп разработал мирный план по прекращению войны в Украине, но не собирается раскрывать его до выборов, которые пройдут в ноябре, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник.

«Есть план, но он не собирается обсуждать его с кабельными новостными сетями, потому что тогда вы теряете все рычаги влияния», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Трамп намерен сосредоточиться на обещаниях прекратить войну, чтобы привлечь избирателей, рассчитывающих на мир в Украине. «Это наклейка на бампере: Трамп остановит убийства», - сказал источник The Telegraph.

В апреле несколько западных СМИ сообщили о плане Трампа по завершению боевых действий. The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что он предусматривает оказание давления на Киев, чтобы тот уступил Крым и Донбасс Москве. Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер позднее назвал публикацию газеты фейком.

CNN затем сообщил, что Трамп после переизбрания попытается усадить Россию и Украину за стол переговоров, чтобы они достигли соглашения о прекращении огня. Источники телеканала говорили, что Трамп, вероятно, будет использовать военную помощь от Вашингтона в качестве рычага давления, чтобы заставить стороны договориться.

CNN ранее сообщал, что Трамп рассматривает возможность отправить те государства - члены альянса, затраты которых на оборону не достигают 2% от ВВП, во «второй эшелон» НАТО. Это будет значить, что на них перестанет распространяться 5-я статья договора блока о том, что в случае вооруженного нападения союзники по альянсу придут на помощь подвергшейся атаке стране.