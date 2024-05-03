Атака ATACMS на Крым
Минобороны России утверждает, что российские системы ПВО якобы сбили четыре ракеты ATACMS в небе над Крымом.
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Минобороны России утверждает, что российские системы ПВО якобы сбили четыре ракеты ATACMS в небе над Крымом.
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