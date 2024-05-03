Индия модернизировала оружие для Армении

Недавно приобретенная Арменией артиллерийская система ATAGS из Индии получила удобную для пользователя модернизацию, сообщает Indian Defence Research Wing.

Развернутые в Армении системы ATAGS оснащены баллистическими компьютерами с интерфейсом на местном языке, что «упрощает расчеты, сокращая время обучения и вероятность ошибок», отмечается в статье.

В августе 2023 г. Индия поставила Армении первые шесть 155-мм артиллерийских систем ATAGS.