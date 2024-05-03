Айдын Керимов, автор haqqin.az 10:34

Согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, Китай укрепил свои позиции ведущего экспортера в Азербайджан, обогнав другие страны по объему импортированных товаров за первые два месяца текущего года. Мы становимся свидетелями начала нового периода во внешней политике Китая на Южном Кавказе. В такие моменты всегда немного тревожно, потому как не совсем еще понятно, что принесут нам перемены. Но от нас-то, собственно, здесь мало что зависит – так уж сложились объективные обстоятельства.

Еще два года назад Китай спокойно относился к тому, что его торговля шла в основном через Россию. Его это вполне устраивало - адекватная железнодорожная инфраструктура, ослабленный таможенный контроль. В конце концов, жизнеспособных альтернатив не существовало - вариант Срединного коридора, который пролегает от Черного моря до Каспия и Центральной Азии, рассматривался в качестве долгосрочной перспективы, а потому в его инфраструктуру вкладывалось мало средств. Но случилось 24 февраля 2022 года – и в качестве торгового пути маршрут Центральная Азия - Южный Кавказ попал в список китайских приоритетов, заставив Пекин взглянуть на него под другим углом. Поскольку Южный Кавказ служит кратчайшим коридором из самой западной провинции Китая Синьцзян в Европейский Союз. А кроме того, без этого маршрута амбициозные инфраструктурные проекты Пекина с Казахстаном и Узбекистаном, если они не будут продолжены на Южном Кавказе, теряют всякий смысл.

Что нашло свое подтверждение 29 апреля нынешнего года в ходе встречи президента Ильхама Алиева с президентом Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Ян Ваньмином. На ней Ильхам Алиев особо высоко оценил активное сотрудничество Баку и Пекина в транспортной сфере и роль Транскаспийского транспортного коридора как важнейшей части Срединного коридора. И подчеркнул полную поддержку Азербайджаном инициативы «Один пояс - один путь» и его приверженность реализации этого проекта посредством комплексной транспортной инфраструктуры и регионального сотрудничества. Это в очередной раз доказывает, что Азербайджан, крупнейшая экономика региона, очень позитивно относится к Китаю. Баку нравится традиционный подход Пекина, которого мало волнуют внутриполитические особенности стран-партнеров, а в приоритете - экономическое и общеполитическое сотрудничество.

Партнерство с Китаем не означает запрет партнеру на сотрудничество с другими странами. Хочешь расширять экономические отношения с ЕС, Великобританией или кем-то еще – пожалуйста, лишь бы на пользу. У Китая нет ни желаний, ни возможности стремиться к исключительному доминированию в каком-либо регионе. И Южный Кавказ не станет исключением. Кроме того, говоря о китайском экономическом проникновении на Южный Кавказ, необходимо учитывать, что прочная основа для более глубокого стратегического и экономического взаимодействия с регионом еще не выстроена. Прежде всего потому, что это дорого и трудозатратно. В то время как из-за небольшого размера рынка Южный Кавказ по-прежнему остается малоприоритетным регионом для китайских компаний, что государственных, что частных.