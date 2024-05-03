Колумбия разорвала дипотношения с Израилем

Правительство Колумбии официально уведомило посла Израиля о разрыве дипломатических отношений, сообщил МИД страны.

«Вчера послу Израиля в Колумбии была официально вручена вербальная нота о решении правительства разорвать с сегодняшнего дня дипломатические отношения с Израилем», - говорится в публикации. Ведомство согласует процедуру и сроки выезда дипперсонала. Работу консульских служб стран в Тель-Авиве и Боготе страны намерены сохранить.

О решении разорвать двусторонние отношения с Израилем колумбийский президент Густаво Петро заявил на первомайской демонстрации. Поводом для этого стал, по его словам, «геноцид», который Тель-Авив проводит в секторе Газа.