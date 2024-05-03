Катар избавляется от лидеров ХАМАС

Катар готов выполнить просьбу США и выслать из страны лидеров радикального движения ХАМАС в случае необходимости, сообщил The Times of Israel со ссылкой на источник. Это может произойти в ближайшие дни, пишет издание.

Как сообщил источник The Washington Post (WP), в апреле госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани заявил, что властям стоит выслать лидеров ХАМАС, если боевики продолжат отклонять предложения по сделке с Израилем о прекращении огня и об освобождении заложников.

По словам источника The Times of Israel, США могут обратиться к Катару по этому вопросу, если ХАМАС отклонит последнее предложение по сделке, которое стороны должны обсудить в Каире. По данным WP, власти Катара посоветовали лидерам ХАМАС заранее выбрать новое место проживания.

Сегодня, 4 мая, делегация ХАМАС направилась на переговоры в Каир. В обсуждении сделки примут участие Израиль и посредники — Египет, Катар и США. Как сообщал Al Hadath, боевики согласились с двумя этапами плана по урегулированию конфликта, стороны намерены обсудить третий этап. Он включает условия прекращения огня в секторе Газа.