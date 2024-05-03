В России радуются заявлению Борреля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля, заявила, что это «грандиозное признание и вся формула мира».

«Грандиозное признание! Вот вам и вся формула мира - прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму», - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Боррель вчера заявил, что «Украина без западных поставок оружия капитулирует за две недели».