Более пяти лет Натаван руководит Департаментом по развитию бизнеса и стратегии в "Азеркосмосе", сегодня под ее началом работают 10 высококвалифицированных специалистов. Но путь к этой должности и успехам пришлось преодолевать сложный.

Вступив в космическую отрасль, где и сегодня доминируют мужчины, она быстро поняла, что успех женщины в этой сфере вполне возможен. Именно здесь она познакомилась с другими женщинами, которые успешно справляются с ролью технических директоров. Сегодня Гасанова убеждена, что благодаря достигнутому у нее в отделе и в "Азеркосмосе" в целом гендерному балансу, в агентстве наблюдается развитие и разнообразие подходов к рабочему процессу.

В течение прошедших пяти лет Натаван, став органической частью команды и лидером проектов, наблюдала стремительный рост и развитие азербайджанского космического агентства. Сегодня "Азеркосмос" предоставляет услуги более чем 200 клиентам из 50 стран Европы, Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии посредством телекоммуникационных спутников и космических решений. Немаловажную роль играет агентство и в развитии экосистемы Азербайджана. Ежегодно проводятся различные конкурсы, хакатоны, инфосессии, выставки как внутри страны, так и за ее пределами. Достаточно отметить, что в 2023 году в Баку прошло одно из самых масштабных мероприятий мировой космической отрасли – Международный конгресс астронавтики.

Натаван - образцовый пример для своих коллег, а также для молодежи, стремящейся к получению образованию и построению карьеры в технической области. Для совершенствования своих знаний и для повышения квалификации она получила дополнительное образование в Международном космическом университете. Под руководством Натаван многие ее подопечные добились карьерного успеха, в немалой степени благодаря примеру целеустремленной, настойчивой и готовой к любым новшествам наставницы.