Володин заявил, что Байден и Зеленский должны быть призваны в ВСУ

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский «должны быть призваны в Вооруженные силы Украины в первую очередь в соответствии с новыми критериями». Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

«Вооруженные силы Украины испытывают острый недостаток в солдатах. Принятые меры по дополнительной мобилизации и попытки вернуть уехавших в другие страны граждан не увенчались успехом. Поэтому теперь годными для службы в ВСУ будут признавать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, умственно отсталых и страдающих психическими заболеваниями. По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, - Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов», - написал Володин в своем телеграм-канале.