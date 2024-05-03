ИГИЛ напал на сирийских военных: множество жертв

Члены террористической организации ИГИЛ совершили внезапное нападение на три военные позиции сирийской армии и проправительственных сил в районе Аль-Кум к северу от города Аль-Сухна в восточной сельской местности города Хомс.

Между двумя сторонами вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения и пулеметов. В результате были убиты по меньшей мере 15 военнослужащих сил национальной обороны Сирии, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), базирующийся в Лондоне.