Глава евродипломатии заявил, что США перестали быть сверхдержавой

США потеряли свой статус гегемона, а Китай превращается в сверхдержаву, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время выступления в Оксфордском университете в Великобритании.

«Международная система, в которой мы жили после холодной войны, прекратила существование, Америка потеряла свой статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет позиции. Мы также видим рост Китая и его превращение в супердержаву», - сказал Боррель.