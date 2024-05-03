Команда Азербайджана завоевала бронзу на Кубке Европы в Баку Зохра Агамирова - в четвертьфинале; обновлено 12:45
На Кубке Европы в Баку началась стадия плей-офф.
По итогам личного многоборья 16 лучших гимнасток вышли в 1/8 финала. Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова на этой стадии прошла румынку Кристину Драган. За упражнение с обручем Зохра получила 33,900 балла, а ее соперница – 28,900 балла.
Камилла Сейидзаде уступила в 1/8 финала Стиляне Николовой из Болгарии. Соперницы выступали с мячом. Азербайджанская гимнастка набрала 29,500 балла, а болгарка – 35,500.
*** 12:01
На Национальной гимнастической арене в Баку продолжается первый в истории Кубок Европы по художественной гимнастике.
Второй день соревнований начался с выступлений групповых команд. Сборная Азербайджана в составе Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Зейнаб Гумматовой получила 37,550 балла за упражнение с пятью обручами и 34 балла – за упражнение с лентами и мячами.
С общим показателем 71,550 балла Азербайджан занял 3-е место и завоевал бронзовую медаль. Золото у Израиля, серебро у Италии.