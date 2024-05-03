На Кубке Европы в Баку началась стадия плей-офф.

По итогам личного многоборья 16 лучших гимнасток вышли в 1/8 финала. Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова на этой стадии прошла румынку Кристину Драган. За упражнение с обручем Зохра получила 33,900 балла, а ее соперница – 28,900 балла.

Камилла Сейидзаде уступила в 1/8 финала Стиляне Николовой из Болгарии. Соперницы выступали с мячом. Азербайджанская гимнастка набрала 29,500 балла, а болгарка – 35,500.

*** 12:01

На Национальной гимнастической арене в Баку продолжается первый в истории Кубок Европы по художественной гимнастике.