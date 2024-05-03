Отправка сил НАТО в Украину стала бы «опасной эскалацией», заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

В то же время Кэмерон заявил, что существует два варианта будущего: такое, в котором украинская армия с западным оружием сможет вытеснить россиян и обеспечить справедливый мир; или очень опасное будущее, в котором Путин добьется успеха.

«Я считаю, что мы находимся на абсолютно решающем переломном этапе в глобальных делах», - добавил глава британского МИД.