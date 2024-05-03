В Финляндии арестовали россиян

Фигурантам инкриминируют вывоз из Финляндии предметов роскоши, пригодных для использования в военных целях. Полиция не уточнила, о каких предметах идет речь и куда они были экспортированы. Заседание прошло в закрытом режиме.

«Если мы говорим о предметах роскоши в целом, мы имеем в виду смартфоны, компьютеры, комплектующие для компьютеров, камеры, дроны и другие товары, которые являются обычными в нашей повседневной жизни, но в другой стране могут использоваться в качестве продукта двойного назначения», — заявил руководитель следственной группы Киммо Тууленкари.

В минувший вторник полиция задержала двух 25-летних мужчин и 18-летнюю девушку в общежитии. Задержанные молодые люди — студенты местного колледжа. Все трое — граждане России. По словам следователя, гражданство подозреваемых не влияет на ход предварительного расследования, но создает определенные трудности. Максимальная санкция за подобное преступление — четыре года тюрьмы, уточнили в полиции.