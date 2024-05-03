Французский министр сбил человека

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сбил велосипедиста накануне в Париже. Об этом сообщает Figaro.

"Вечером 3 мая, около 19.30 по местному времени министр экономики Брюно Ле Мэр попал в ДТП с велосипедистом в шестом округе Парижа... Велосипедист, предположительно, проехал на красный свет, когда его сбил министр, находившийся за рулем своего личного автомобиля", - пишет издание со ссылкой на источники.

Велосипедист был доставлен в больницу. У него ушиб надбровной дуги и, предположительно, травма головы. Сообщается, что министр в свою очередь не пострадал. Ему пришлось пройти тесты на содержание в крови алкоголя и наркотических веществ, которые показали отрицательный результат.