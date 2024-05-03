Джемаль Бустани, автор haqqin.az 12:46

Пентагон передислоцирует истребители, ударные беспилотники и другие летательные аппараты в Катар после решения Объединенных Арабских Эмиратов ограничить авиаудары США с авиабазы Аль-Дафра.

Больше всего Эмиратам хотелось бы просто прибыльно торговать, используя все выгоды текущего момента. И меньше всего – выбирать чью-то сторону в нынешних конфликтах. Но подобная «аполитичность» совершенно не устраивает Вашингтон, который требует от местных шейхов твердо заявить о своей позиции – и сделать соответствующие шаги, которые бы подтвердили их лояльность американцам. Прекратить сотрудничество с Китаем, стремительно ограничить торговлю с Россией, помочь американцам в атаках на хуситов и иранских прокси в Ираке – вот тот «золотой список лояльности», на котором настаивает Вашингтон. Который Абу-Даби совершенно не устраивает. Поскольку его принятие: a) означает упущенные выгоды и b) просто страшно, поскольку в Эмиратах прекрасно помнят тревожный январь 2022, когда хуситы с помощью беспилотников атаковали территорию страны. Причем, пункт b они и не скрывают, в официальных комментариях по поводу ограничения действий ВВС США прямого говорят, что эти меры были приняты из соображений безопасности самих Эмиратов. Все как обычно - «своя кандура ближе к телу». И подставляться под удар из-за действий американцев им совершенно не хочется, что тоже можно понять.

Правда, дальше в этих своих официальных комментариях они несколько лукавят, утверждая, что, дескать, США тоже не торопились прийти им на помощь в 2022 году. Что не совсем так, а точнее – совсем не так. Не пришло и недели после атак хуситов, как Пентагон в спешном порядке перебросил в ОАЭ группу истребителей F-22, а кроме того усилил возможности эмиратских систем ПВО. Но тем не менее – американцы перелетают в Катар, а возможно, что часть их разместится Джибути. Снизит ли это их возможность для нанесения воздушных ударов в регионе? Да ни в коей мере. Повысит ли это безопасность Эмиратов? Весьма сомнительно. Нечто подобное уже было в 2021 году, когда ОАЭ согласились приобрести у Соединенных Штатов 50 истребителей F-35 и 18 беспилотников MQ-9 Reaper на сумму около 23 миллиардов долларов. Кстати, именно ради этой сделки Эмираты дали свое согласие присоединиться к «Соглашениям Авраама», которые тогда активно продвигал Дональд Трамп. Но сделка все равно не состоялась, поскольку ОАЭ решительно отказались прекратить сотрудничество с китайским технологическим гигантом Huawei, и именно ему передали контракт на установление инфраструктуры поколения 5G.