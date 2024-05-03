Россия заявила, что белая и пушистая
Россия считает, что «НАТО взвинчивает градус антироссийской истерии для того, чтобы оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она назвала «дезинформацией» обвинения НАТО в том, что Россия проводит гибридные атаки против стран альянса.
«Североатлантический альянс и руководство отдельных государств-членов занимаются тем, что у них получается лучше всего - дезинформацией, взвинчиванием градуса антироссийской истерии для того, чтобы оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы», - добавила Захарова.
Она также назвала учения НАТО Steadfast Defender «указанием на то альянс готовится к потенциальному конфликту с Россией».