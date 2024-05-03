Соглашение между Израилем и ХАМАС назвали неизбежным

По итогам переговоров по ситуации в секторе Газа в Каире стороны достигли консенсуса по многим спорным вопросам, сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным источника, при поддержке египетской делегации, выступающей одним из посредников на переговорах между палестинским движением ХАМАС и Израилем, "стороны достигли консенсусной формы по многим спорным вопросам", касающимся соглашения о прекращении огня в анклаве.

Также утверждается, что соглашение между ХАМАС и израильской стороной "неизбежно, если не возникнут новые препятствия".