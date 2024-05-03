США ищут 50 млрд долларов для Украины

США ведут переговоры со странами G7 о предоставлении помощи Киеву в размере $50 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По его сведениям, США пытаются добиться того, чтобы соглашение о выделении помощи было подписано на саммите G7, который пройдет в Италии в июне.

Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила ведение переговоров по данной теме. "Мы это обсуждаем. В идеале мы бы хотели, чтобы все страны G7 приняли участие [в выделении помощи], чтобы США не делали это в одиночку", - сказала она.