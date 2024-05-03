Украина хочет американские беспилотники

Американские беспилотники MQ-9 Reaper возглавили список помощи, которую Украина просит у США, пишет Politico. Утверждается, что Киев планирует летние операции и ищет новые способы для идентификации целей, поэтому эти БПЛА стали для него более приоритетными.

В Украине и ранее стремились использовать такие дроны, но для ударных и наблюдательных миссий. В последнее время Киев интересует их применение для разведки, сообщает издание со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что США по-прежнему не решаются предоставить MQ-9 Reaper из-за опасений, что Россия может их сбить.