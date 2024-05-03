Алиев подписал распоряжение о Ханкенди
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании городской прокуратуры в Ханкенди, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно документу, Кабинету министров поручено принять необходимые меры для обеспечения госучреждения административным зданием, оборудованием, связью, транспортными средствами и решить другие вопросы материально-технического обеспечения.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!