Алиев подписал распоряжение о Ханкенди

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании городской прокуратуры в Ханкенди, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно документу, Кабинету министров поручено принять необходимые меры для обеспечения госучреждения административным зданием, оборудованием, связью, транспортными средствами и решить другие вопросы материально-технического обеспечения.