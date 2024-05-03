Россия перебросила корабль на Каспий из-за украинских дронов
Россия перебросила в Каспийское море новейший малый ракетный корабль «Туча» класса «Каракурт». Этот факт обнаружил OSINT-эксперт M.T. Anderson, изучая спутниковые снимки портов РФ.
«Похоже, «Туча» действительно направлена из Новороссийска в Каспийскую флотилию по внутренним водным путям», - сообщил исследователь.
В заметке отмечается, что по состоянию на 6 апреля в Новороссийске размещены основные военные корабли, подводные и десантные корабли. В Севастополе — малые ракетные катера, корабли ПВО и тральщики. В то же время в Феодосии не замечено ни одного корабля.