Фархад Мамедов, автор haqqin.az 14:48

Пророссийские силы в Армении разочарованы тем, что не смогли «монетизировать» процесс возвращения Азербайджану четырех оккупированных сел Газахского района и демаркации части границы в общенародные протесты против власти. Оппозиция при поддержке армянской церкви уже несколько дней делает все возможное, чтобы поднять волну недовольства среди местных жителей в Тавушской области, а также вывести на улицы Еревана как можно больше людей.

Тем не менее, количество демонстрантов на улицах и площадях армянской столицы можно было пересчитать по пальцам. Оппозиционные политтехнологи, пытающиеся найти объяснение столь низкой эффективности протестного движения, полагают, что причина кроется в противоречиях внутри оппозиции. По мнению депутата от оппозиционной фракции «Армения» Арцвика Минасяна, смести правительство Никола Пашиняна мешает отсутствия единства в оппозиционных рядах. «Если бы все противники Пашиняна были едины, его бы уже давно убрали», - уверен Минасян. Той же точки зрения придерживается и экс-президент Армении Серж Саргсян, добавивший, что одной из причин, по которой Пашинян все еще остается у власти, является «поддержка, которую ему оказывают иностранные силы». И хотя Саргсян не уточнил, какие именно «внешние силы» он имеет в виду, нетрудно догадаться, что речь идет о Западе. Что же касается разногласий внутри самой оппозиции, то предполагается, что Саргсян имел в виду другого экс- президента Армении, Роберта Кочаряна. Напомним в этой связи, что в настоящее время пророссийская оппозиция Армении состоит, в основном, из Республиканской партии во главе с Саргсяном и сил, сосредоточенных вокруг Кочаряна. Депутат Минасян также не стал вдаваться в детали противоречий внутри оппозиции, но сказал, что «стремление некоторых к власти мешает совместной деятельности».

«Я твердо убежден, что одна группа не хочет, чтобы другая захватила власть, - отметил депутат от фракции «Армения». - Но я хочу заверить их, что наша главная задача сейчас - избавиться от Никола (Пашиняна) и от николизма». По словам Минасяна, когда весной 2022 года по Армении прокатилась волна протестного движения, оппозиционные силы в парламенте вышли на улицы против Никола Пашиняна единым фронтом. Однако сейчас этого союза нет, поскольку депутаты от оппозиции ездят в Тавушский район отдельно. При этом члены фракции «Армения», лояльные Роберту Кочаряну, проявляют заметную активность в разжигании протестов и перекрытии дорог в Тавуше, тогда как фракция «Честь имею» и республиканцы, лояльные Саргсяну, в этих акциях не участвуют. Именно сторонники Кочаряна поддержали призыв находящегося в Москве бывшего министра обороны Аршака Карапетяна к массовому неповиновению, который, впрочем, не дал результатов. В итоге, сформировалось мнение, что Роберт Кочарян и его сторонники в данный момент ближе к России, тогда как Серж Cаргсян и его сторонники разочаровались в Кремле еще в 2018 году, когда Москва не воспрепятствовала тогда «бархатной революции» Пашиняна.

В целом же, пока не очень понятно, кто именно является «фаворитом» Москвы в Армении. Создается впечатление, что на данный момент Кремль не считает актуальным сценарий смены власти в Ереване посредством мирных протестов. Ведь все предыдущие попытки свергнуть Пашиняна не только не дали результатов, но и значительно ослабили электоральную базу пророссийских сил. Политтехнолог Виген Акопян заявил в интервью радио «Спутник Армения», что, поскольку протесты в Тавуше из-за возвращения сел Азербайджану оказались неэффективными, «центр тяжести» протестного движения необходимо сместить в Ереван. «Если кульминацией протестного движения не станут акции в Ереване, то особых перспектив у нынешней борьбы я не вижу, - отметил эксперт. - Эти акции в один момент завершатся, и все про них забудут. Состоится и процесс объявленной делимитации, более того, по его итогам будут расширены якобы делимитированные участки границы». Акопян убежден, что, если есть проблема, «а она действительно есть», то для предотвращения действий властей нужно перенести центр борьбы в Ереван и (или) другие крупные города - Гюмри, Ванадзор, Абовян и т.д. Также с точки зрения политтехнолога, все те приемы и методы, которые используют сейчас организаторы протестов, должны быть всего лишь одним из элементов общей стратегии. Другими словами, все должно быть подчинено общей системе. Акопян больше склоняется к тому, что происходящее может иметь лишь пропагандистское значение и стать чем-то вроде оповещения перед более масштабными и даже глобальными действиями. «Вряд ли нынешние акции могут быть «потолком» протестного движения, - считает армянский политтехнолог. - «Сетевая», децентрализованная технология работает только в связке со многими другими протестными действиями, охватывающими широкую географию. Все это в комплексе позволяет парализовать работу власти и раздробить ее ресурсы, в частности, силовые. Но если весь ресурс сопротивления – это то, что мы видим в Тавуше, то особых результатов ожидать не стоит».