Турецко-российские консультации в Стамбуле

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в Стамбуле провел очередной раунд двусторонних консультаций с замминистра иностранных дел Турции Бураком Акчапаром, сообщили в МИД.

"Консультации состоялись 3 мая и были посвящены ряду двухсторонних, а также актуальным международным и региональным вопросам. Состоялось детальное обсуждение общих вопросов функционирования ООН с упором на работу ее ключевых органов – Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, – включая задачи по реформированию и подготовке к предстоящему Саммиту будущего", - сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по "палестино-израильскому и кипрскому урегулированию, ситуации в Сирии и Ливии с акцентом на выполнение мандатов соответствующих ооновских структур".

Кроме того, обсуждалась "ситуация вокруг Украины, в черноморском бассейне и отмечалась необходимость срочного прекращения огня в секторе Газа с выходом на долгосрочное разрешение конфликта на основе двух государств".