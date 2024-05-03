Завершилась Международная регата по гребле «Кубок президента-2024», посвященная 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. В третий день соревнований в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» в Мингячевире спортсмены соревновались в гребле на байдарках, каноэ и академической гребле на дистанциях 200, 1000, 1500 метров.

Последний день соревнований наши спортсмены завершили с 5 медалями: 2 серебряные и 3 бронзовые.

Представители Азербайджана Гияс Ахмедов и Ваджиб Бабаев завоевали серебряную медаль в заплыве на байдарках на 200 метров в соревнованиях спортсменов 2008-2009 годов рождения.

Нияз Маликов и Эмиль Зейналов заняли второе место в соревнованиях спортсменов 2008-2009 годов рождения в заплыве на байдарках на 1000 метров.

В соревнованиях спортсменов 2010-2011 годов рождения Ибрагим Мамедзаде и Сархад Фархадзаде завоевали бронзовую медаль в заплыве на байдарках на 200 метров.

Нурлан Пашаев и Фариз Бабаев заняли третье место в соревнованиях спортсменов 2006-2007 годов рождения по академической гребле на дистанции 1500 метров.

Магомед Гасанов и Рауль Шамилов завоевали бронзовую медаль в академической гребле на 1000 метров в соревнованиях спортсменов 2010-2011 годов рождения.

Затем состоялась церемония закрытия международной регаты «Кубок президента-2024». На церемонии закрытия сначала были награждены победители. Обладателям вручили трофеи по гребле на байдарках и каноэ и академической гребле. Затем церемония закрытия продолжилась художественной частью. Разнообразие музыкальных номеров, включая сольное выступление популярной певицы Hiss, добавило красок церемонии закрытия. Регата «Кубок президента-2024» завершится фейерверком.