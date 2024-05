Азербайджан о сотрудничестве с НАТО

Участие Азербайджана в программе НАТО "Партнерство во имя мира" свидетельствует о неизменной приверженности страны укреплению безопасности и мира во всем мире, говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети X.

"В этот день 30 лет назад Азербайджан присоединился к программе НАТО "Партнерство во имя мира". Это знаменательное событие подчеркивает нашу неизменную приверженность сотрудничеству, укреплению безопасности и мира как на Южном Кавказе, так и во всем мире", - говорится в публикации.

On this day, 30 years ago, Azerbaijan joined the @NATO Partnership for Peace program. This milestone underscores our enduring commitment to cooperation, fostering security, and promoting peace both in the South Caucasus, as well as in the wider world.#NATO pic.twitter.com/K6grBEOprP