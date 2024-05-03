Крестовое шествие на Ереван ВИДЕО
Жители приграничного села Киранц во главе с преподобным Багратом шествием направились в Ереван.
"Собираемся 9 мая уже дойти до Еревана и посредством масштабных акций добиться прекращения процесса делимитации", - сказал глава Тавушской епархии ААЦ Баграт Галстанян журналистам.
Правительственные СМИ утверждают, что идея идти на Ереван была предложена архиепископу экс-президентом Армении Робертом Кочаряном во время их приватной встречи.
May 4, 2024
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