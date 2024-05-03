Крестовое шествие на Ереван ВИДЕО

Жители приграничного села Киранц во главе с преподобным Багратом шествием направились в Ереван.

"Собираемся 9 мая уже дойти до Еревана и посредством масштабных акций добиться прекращения процесса делимитации", - сказал глава Тавушской епархии ААЦ Баграт Галстанян журналистам.

Правительственные СМИ утверждают, что идея идти на Ереван была предложена архиепископу экс-президентом Армении Робертом Кочаряном во время их приватной встречи.