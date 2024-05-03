Освободители снова в деле: под обстрелом еще и Харьков видео; обновлено 18:14

Россия нанесла ракетный удар по индустриальному району Харькова, пострадали 4 человека, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

После прилета на одном из промышленных предприятий вспыхнул мощный пожар.

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В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщают украинские телеграм-каналы.

Также сообщают о взрывах в Николаевской области Украины.